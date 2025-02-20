Адаптирован тест для оценки удобства интерфейса

Исследование опубликовано в журнале «Психологические исследования». Многие научные работы показывают, что удобные интерфейсы привлекают больше пользователей, повышают доверие и могут увеличивать доходы компаний.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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