Avia.pro - СМИ В Красногорске, на тихой улице Ленина, где, казалось бы, жизнь должна идти своим чередом, разыгрывается настоящее шоу с элементами криминального драматизма, юридической эквилибристики и остросюжетного триллера.
Иноземцы попытались дать взятку Русской Общине прямо на камеру - последствия
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alik3456 Джексон
А кто хозяин точки? Какой-нибудь депутат...
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41 мин.
николай николай
Демократия , закон не действует
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27 мин.
РР
Русский Россиянин
Контроль со стороны государства полностью потеряна, инародцы творят что хотят, власть боится предпринимать какие-то меры, чтобы не разжигать якобы дальше ситуацию, она уже дошла до максимума, превращая страх власти управлять своей страной, она боиться брать ответственность в свои руки, ВВ спасибо вам за толерантность, дальше геноцид и кровь?! на которую вы толкаете свое население, своим бездействием, молодцы, а завтра эти джамшуды будут вас ловить и вешать на столбах. Вы одумаетесь или уже смерились с такой участью ?!
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17 мин.
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