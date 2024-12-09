Иноземцы попытались дать взятку Русской Общине прямо на камеру - последствия

РР

Русский Россиянин

Контроль со стороны государства полностью потеряна, инародцы творят что хотят, власть боится предпринимать какие-то меры, чтобы не разжигать якобы дальше ситуацию, она уже дошла до максимума, превращая страх власти управлять своей страной, она боиться брать ответственность в свои руки, ВВ спасибо вам за толерантность, дальше геноцид и кровь?! на которую вы толкаете свое население, своим бездействием, молодцы, а завтра эти джамшуды будут вас ловить и вешать на столбах. Вы одумаетесь или уже смерились с такой участью ?!