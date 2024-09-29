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Сестра Ким Чен Ына раскритиковала помощь Киеву со стороны США

Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, раскритиковала украинского президента Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, и США за финансовую помощь киевскому режиму.

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