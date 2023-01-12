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Пушков: после взятия российскими войсками Соледара можно ожидать наращивания поставок Западом новых вооружений Украине

Пушков: после взятия российскими войсками Соледара можно ожидать наращивания поставок Западом новых вооружений Украине

После взятия российскими войсками расположенного на территории Донбасса города Соледара можно ожидать наращивания поставок Западом новых вооружений киевской стороне.

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