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Царьград

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Стюардесса ударила москвичку каблуком на борту AlMasria Airlines

Стюардесса ударила москвичку каблуком на борту AlMasria Airlines

На борту рейса UJ 707 египетской авиакомпании AlMasria Universal Airlines стюардесса ударила 23-летнюю москвичку каблуком после посещения туалета перед посадкой.

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