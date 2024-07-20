Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 496 подписчиков

В аэропорт Внуково «Аэроэскпресс» больше ходить не будет

В аэропорт Внуково «Аэроэскпресс» больше ходить не будет

На линии от Киевского вокзала до аэропорта Внуково сменится перевозчик.С 1 августа от Киевского вокзала до аэропорта Внуково будет работать другой перевозчик, «Аэроэкспресс» по этому маршруту больше ходить не будет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх