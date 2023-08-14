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"Сибирь-Арена" – самое большое спортивное сооружение за Уралом – официально открыта

"Сибирь-Арена" – самое большое спортивное сооружение за Уралом – официально открыта

Губернатор Андрей Травников приветствовал болельщиков и участников первой игры на новой арене и вместе с президентом Федерации хоккея России, трёхкратным Олимпийским чемпионом Владиславом Третьяком совершил символическое вбрасывание первой шайбы.

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