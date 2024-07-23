Nestle обвинили в продаже воды с фекальными бактериями

АЧТ В рамках судебного расследования в отношении Nestlé по делу о запрещенной обработке природных минеральных вод новые расследования показывают, что транснациональная корпорация обманывала потребителей более пятнадцати лет.
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