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Контрафронт

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Мексика: Заместитель директора муниципального транспорта в Эскуинапе, штат Синалоа, был застрелен на...

Мексика: Заместитель директора муниципального транспорта в Эскуинапе, штат Синалоа, был застрелен на Авенида Фуэнте Деснивелес в секторе Инфонавит Лас Фуэнтес 30 августа.

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