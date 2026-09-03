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Марокканец из «Балтики»: «Талалаев — очень хороший тренер. Он с нами, даже если его нет на скамейке»

Марокканец из «Балтики»: «Талалаев — очень хороший тренер. Он с нами, даже если его нет на скамейке»

Марокканский полузащитник «Балтики» Айман Мурид поделился впечатлениями от игры под руководством главного тренера команды Андрея Талалаева.

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