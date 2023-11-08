Краснов обсудил с членом Политбюро комитета компартии Китая взаимодействие в ШОС

epp.genproc.gov.ru Генпрокурор РФ Игорь Краснов во время рабочего визита в китайский город Сиань встретился с членом Политбюро Центрального комитета компартии КНР, секретарем Политико-юридической комиссии Центрального комитета компартии КНР Чэнь Вэньцином.
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