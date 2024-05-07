Это другое: в ЕС нарастает паника по поводу объявленных Россией учений с ТЯО

Олег Самойлов

Насчет того, что немчурка семьи завозит - это как раз плюс для нас! Они сильно упираться не станут, когда в их квартирку что-нить прилетит! Еще не один миллион раз подумают над этим вопросом! Теперь про "Сувалкский коридор" - а он нужен? Проще дорогу построить из Пскова через Талллллллллинннннн - Ригу - Вильнюс на Калининград. Чуть дороже будет, но надежнее! И побережье курортное не надо будет портить артиллерией! Побережье нам еще пригодится, ибо молодняк националистический уже давно слинял в гейропею горшки мыть, а нацики постарше скоро сами подохнут, останутся только русскоговорящие придурки. Но эти молиться будут на Россию, жрать-то хочется! Да, а ЗАЧЕМ НАДВОДНЫЙ корабль держать у берега пиндоссии? Смысл показывать корабль? Проще что-нить подводное рядышком пусть находится! И нам спокойнее и пиндоссам понервнее!