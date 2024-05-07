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Это другое: в ЕС нарастает паника по поводу объявленных Россией учений с ТЯО

Это другое: в ЕС нарастает паника по поводу объявленных Россией учений с ТЯО

О фициальный представитель Европейской службы внешних действий Петер Стано. Фото: eeas.europa.eu   Российские учения по применению нестратегического ядерного оружия — это эскалация и безответственное поведение.

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Комментарии
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Олег Самойлов
Хоть отдаленно представляет Владимир Елкин, ЧТО ТАКОЕ СТО мегатонн?
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5 час.
Олег Самойлов
Насчет того, что немчурка семьи завозит - это как раз плюс для нас! Они сильно упираться не станут, когда в их квартирку что-нить прилетит! Еще не один миллион раз подумают над этим вопросом! Теперь про &quot;Сувалкский коридор&quot; - а он нужен? Проще дорогу построить из Пскова через Талллллллллинннннн - Ригу - Вильнюс на Калининград. Чуть дороже будет, но надежнее! И побережье курортное не надо будет портить артиллерией! Побережье нам еще пригодится, ибо молодняк националистический уже давно слинял в гейропею горшки мыть, а нацики постарше скоро сами подохнут, останутся только русскоговорящие придурки. Но эти молиться будут на Россию, жрать-то хочется!                        Да, а ЗАЧЕМ НАДВОДНЫЙ корабль держать у берега пиндоссии? Смысл показывать корабль? Проще  что-нить подводное рядышком пусть находится! И нам спокойнее и пиндоссам понервнее!
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5 час.
С
Станислава
Петер, запасись памперсами и закрой рот.
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2 час.

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