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Царьград

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Пенсионеры останутся без выплат к концу года? На тревожные слухи ответил Рязанский

Пенсионеры останутся без выплат к концу года? На тревожные слухи ответил Рязанский

Пенсионеры останутся без выплат к концу года? Появились тревожные слухи о нехватке денег в Соцфонде. На вопрос, действительно ли часть граждан России может столкнуться с задержками, ответил председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

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