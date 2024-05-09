Екатеринбуржцам покажут пронзительные письма фронтовиков на большом экране. Фото

В Екатеринбурге на здании Академии единоборств РМК, где находится самый большой медиаэкран, покажут выдержки из писем фронтовиков, которые они отправляли своим родным после победы над Германией весной 1945 года.
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