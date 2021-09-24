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Из истории ростовщичества. Древняя Русь

Из истории ростовщичества. Древняя Русь

В древности среди русских ростовщиков не было. Занятие это считалось грехом и преступлением против заветов Бога.

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Воробей
Тем, кто даже на самом высоком уровне не могли освоить грамоту, чисто интеллектуально трудно понять необходимость кредитования для возможности успешного поспевания в развитии за соседями, не говоря уж о том, чтобы конкретно осознать суть механики получения кредита.

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