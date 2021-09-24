Из истории ростовщичества. Древняя Русь

vtop21.ruПолитикаИз истории ростовщичества. Древняя РусьВ древности среди русских ростовщиков не было. Занятие это считалось грехом и преступлением против заветов Бога.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВВоробейТем, кто даже на самом высоком уровне не могли освоить грамоту, чисто интеллектуально трудно понять необходимость кредитования для возможности успешного поспевания в развитии за соседями, не говоря уж о том, чтобы конкретно осознать суть механики получения кредита.Комментировать
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