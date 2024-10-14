"Страусов не пугать - пол бетонный!"

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Комментарии
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Дмитрий Бакланов
Нельзя прекращать СВО до падения гегемона. Иначе мир будет за наш счет.
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4 час.
Семен Демин
Для демилитаризации не обязательно занимать всю Украину. Достаточно уничтожить ее армию и ВПК, а также пресечь поток западного вооружения. С денацификацией сложнее. Здесь необходимо устранение от власти киевской нацистской хунты. Впрочем, при достижении первых трех целей хунта падет. Дальше надо подсуетиться, чтобы к власти пришел пророссийский лидер. Например, какой-нибудь Медведчук или Азаров. Такой человек уже есть.
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2 час.
Александр Батт
Если хотя бы клочок Украины останется вне России, война не закончится. Надо ее полностью аннексировать.
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41 мин.

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