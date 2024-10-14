Семен Демин

Для демилитаризации не обязательно занимать всю Украину. Достаточно уничтожить ее армию и ВПК, а также пресечь поток западного вооружения. С денацификацией сложнее. Здесь необходимо устранение от власти киевской нацистской хунты. Впрочем, при достижении первых трех целей хунта падет. Дальше надо подсуетиться, чтобы к власти пришел пророссийский лидер. Например, какой-нибудь Медведчук или Азаров. Такой человек уже есть.