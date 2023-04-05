На Алтае придумали, как остановить падение закупочных цен на молоко

Сергей Серов рассказал о ситуации на молочном рынке и возможных способах решения проблемы Падение закупочных цен на молоко у личных подсобных хозяйств (ЛПХ) в Алтайском крае предложили решать за счет создания снабженческо-сбытовых кооперативов.