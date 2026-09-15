Запорожье частично обесточено после удара по электроподстанции

Российские войска частично обесточили город Запорожье. Об этом сообщил источник Zvezdanews . Целью для удара стала электрическая подстанция «Горизонт» 150/10 кВ, находящаяся на территории города.
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