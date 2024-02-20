Роспотребнадзор ищет ставшую опасной минералку «Джермук» в Забайкалье

Роспотребнадзор ищет минеральную воду «Джермук» в магазинах и кафе Забайкальского края.В забайкальском управлении Роспотребнадзора попросили сообщать в случае, если граждане заметят минералку на полках магазинов, в кафе и других торговых точках.
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