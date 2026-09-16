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Орловские новости

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В Орловскую область поступили шесть новых автобусов

В Орловскую область поступили шесть новых автобусов

Новые автобусы в Орловской области оснащены низкопольной площадкой, что облегчит поездки маломобильным гражданам и пассажирам с детскими колясками.

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