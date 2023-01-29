Варламов о сэйве клюшкой после броска Смита по открытым воротам: «Мне повезло. Он забил бы в 99 случаях из 100, наверное»

Семен Варламов высказался о своем сэйве в матче против «Вегаса». Вратарь «Айлендерс» отразил 44 броска из 45 в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Голден Найтс» (2:1 ОТ), в том числе буллит в овертайме.