Варламов о сэйве клюшкой после броска Смита по открытым воротам: «Мне повезло. Он забил бы в 99 случаях из 100, наверное»

Семен Варламов высказался о своем сэйве в матче против «Вегаса». Вратарь «Айлендерс» отразил 44 броска из 45 в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Голден Найтс» (2:1 ОТ), в том числе буллит в овертайме.
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