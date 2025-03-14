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Живая Кубань

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  • Eduard
    Да задолбали эти "дети подземелья".Полно чем заняться,но нет толпой шарятся,на крыши электричек лазят,о чем о таких ...Подмосковная шпан...
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«С кем останется Донбасс»: почему жители ДНР сбегают на Кубань

«С кем останется Донбасс»: почему жители ДНР сбегают на Кубань

«С кем останется Донбасс»: почему жители ДНР сбегают на КубаньТак, руководство одного из предприятий Донецка на днях сообщило работникам, что «делается все возможное, чтобы заработная плата была как можно скорее».

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