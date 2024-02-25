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«Вызов» космосу: Режиссёр Шипенко готов к новому фильму о космосе

Однако пока он не может поделиться конкретной идеей. Кинорежиссер Клим Шипенко, известный своими работами «Вызов» и «Салют-7», не исключает возможности создания нового космического проекта, хотя пока не готов делиться конкретной идеей.

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