Меняйло наделил Мамсурова полномочиями сенатора РФ от Северной Осетии

Переизбранный на второй срок глава Северной Осетии Сергей Меняйло наделил экс-руководителя региона Таймураза Мамсурова полномочиями сенатора — представителя от исполнительного органа государственной власти республики.
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