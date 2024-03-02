СССР-Россия
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СССР-Россия

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В военно-космической академии преподаватели объединились в преступную группу

В военно-космической академии преподаватели объединились в преступную группу

Как стало известно «Ъ», более 80 «мертвых душ» обнаружено при проверке опытно-конструкторских работ (ОКР), выполненных Военно-космической академией им.

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Комментарии
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Гарий Щерба
Просто  УЖАС  какой то, ВОРЫ--АФЕРИСТЫ такие  ,,УВАЖАЕМЫЕ,, ИЕТЕЛИГЕНТНЫЕ   люди , УЧЕНЫЙ  , ПРОФЕСОР , ДОЦЕНТ  и тд. и тп. Вот что  ЗНАЧИТ ДАВАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ  на местах , в  РОССИИ  из покон веков было  ДЕРЖАТЬ ВСЕ  и  ВСЯ  в  ЕЖЕВЫХ РУКАВИЦАХ  , лишь  ТОЛЬКО ТАК  РУСЬ СТОЯЛА  и  СТОЯТЬ БУДЕТ  и  НИКАКОГО ЛИБЕРАЛИЗМА ...!!!
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13 час.
И
Иринушка
В любом случае гнать с должности с волчьим билетом.
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11 час.
Nikolay Stepanov
Так не бывает!
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