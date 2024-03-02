В военно-космической академии преподаватели объединились в преступную группу

Гарий Щерба

Просто УЖАС какой то, ВОРЫ--АФЕРИСТЫ такие ,,УВАЖАЕМЫЕ,, ИЕТЕЛИГЕНТНЫЕ люди , УЧЕНЫЙ , ПРОФЕСОР , ДОЦЕНТ и тд. и тп. Вот что ЗНАЧИТ ДАВАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ на местах , в РОССИИ из покон веков было ДЕРЖАТЬ ВСЕ и ВСЯ в ЕЖЕВЫХ РУКАВИЦАХ , лишь ТОЛЬКО ТАК РУСЬ СТОЯЛА и СТОЯТЬ БУДЕТ и НИКАКОГО ЛИБЕРАЛИЗМА ...!!!