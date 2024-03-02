Как стало известно «Ъ», более 80 «мертвых душ» обнаружено при проверке опытно-конструкторских работ (ОКР), выполненных Военно-космической академией им.
В военно-космической академии преподаватели объединились в преступную группу
Комментарии
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Гарий Щерба
Просто УЖАС какой то, ВОРЫ--АФЕРИСТЫ такие ,,УВАЖАЕМЫЕ,, ИЕТЕЛИГЕНТНЫЕ люди , УЧЕНЫЙ , ПРОФЕСОР , ДОЦЕНТ и тд. и тп. Вот что ЗНАЧИТ ДАВАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ на местах , в РОССИИ из покон веков было ДЕРЖАТЬ ВСЕ и ВСЯ в ЕЖЕВЫХ РУКАВИЦАХ , лишь ТОЛЬКО ТАК РУСЬ СТОЯЛА и СТОЯТЬ БУДЕТ и НИКАКОГО ЛИБЕРАЛИЗМА ...!!!
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13 час.
И
Иринушка
В любом случае гнать с должности с волчьим билетом.
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11 час.
Nikolay Stepanov
Так не бывает!
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8 час.
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