Бесплатно починил тестю машину, а он обнаглел и начал присылать ко мне своих друзей

По меркам нашего районного центра я являюсь уважаемым человеком. В то время как большая часть мужского населения или работает за копейки на местном заводике, или беспробудно пьет, я умудрился раскрутить автосервис.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии