ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Бесплатно починил тестю машину, а он обнаглел и начал присылать ко мне своих друзей

Бесплатно починил тестю машину, а он обнаглел и начал присылать ко мне своих друзей

По меркам нашего районного центра я являюсь уважаемым человеком. В то время как большая часть мужского населения или работает за копейки на местном заводике, или беспробудно пьет, я умудрился раскрутить автосервис.

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