Названа самая высокооплачиваемая работа в 2024 году

Самыми высокооплачиваемыми специальностями в 2024 году стали профессии из сферы IT — дата-сайентисты, руководители группы разработки и DevOps-инженеры, рассказала главный эксперт Headhunter по рынку труда Наталья Данина.
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