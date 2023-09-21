Приемный отец Милохина: сын боится прилетать в Россию из-за травли

На учете в ПНД этот поц не состоял?

vik mysak

Самый лучший патриотический проект для этого микроорганизма, обычная служба по призыву в обычной воинской части, с обычными российскими парнями. Без всяких скидок и особых условий. Где-нибудь в Улан Удэ.