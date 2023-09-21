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Приемный отец Милохина: сын боится прилетать в Россию из-за травли

Приемный отец Милохина: сын боится прилетать в Россию из-за травли

Приемный отец Дани Милохина Дмитрий Тюленев в беседе с kp.ru заявил, что его сын боится вернуться в Россию из-за травли.

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Комментарии
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Андрей
На учете в ПНД этот поц не состоял?
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17 час.
vik mysak
Самый лучший патриотический проект для этого микроорганизма, обычная служба по призыву в обычной воинской части, с обычными российскими парнями. Без всяких скидок и особых условий. Где-нибудь в Улан Удэ.
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13 час.

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