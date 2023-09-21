Приемный отец Милохина: сын боится прилетать в Россию из-за травли

360Дети и семьяПодписатьсяПриемный отец Милохина: сын боится прилетать в Россию из-за травлиПриемный отец Дани Милохина Дмитрий Тюленев в беседе с kp.ru заявил, что его сын боится вернуться в Россию из-за травли.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииАндрейНа учете в ПНД этот поц не состоял?Ответить17 час.vik mysakСамый лучший патриотический проект для этого микроорганизма, обычная служба по призыву в обычной воинской части, с обычными российскими парнями. Без всяких скидок и особых условий. Где-нибудь в Улан Удэ.Ответить13 час.
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