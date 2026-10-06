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Регионы России

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В аэропорту Шереметьево проводят выборочную термометрию пассажиров из Таиланда

В аэропорту Шереметьево проводят выборочную термометрию пассажиров из Таиланда

В международном аэропорту Шереметьево на части прибывающих пассажиров из Таиланда осуществляется выборочная проверка температуры тела.

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