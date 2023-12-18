Парень позвал жить с ним. Нам обоим по двадцать с небольшим. У меня есть квартира, которую подарили родители на совершеннолетие.
Наглый жених-провинциал хотел пробить дно моей самооценки, но в итоге уничтожил собственную
Комментарии
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Елена Львовна
"Умничка девочка" - прежде всего не связалась бы с дерьмом, а уж тем более не стала бы с ним сожительствовать. Ей понадобился целый год, чтобы стать "умничкой"? В целом - это просто опус графоманства
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1 д.
Ольга Гусева
Дура и дебил. Очень подходят друг другу. Сколько же эгоцентризма. А она сама то кто? Квартиру подарили, работает у отца. Сколько самомнения. Сама бы заработала, потом кичилась. Смешно читать. Просто родителей не выбирают. И он дурень. Дети, одним словом.
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1 д.
А
Александр24
Какая она умничка? Дура дурой - только и всего. Целый год прожила с идиотом и "раскусила" его только тогда, когда он, можно сказать, решил бросить её.
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1 д.
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