Наглый жених-провинциал хотел пробить дно моей самооценки, но в итоге уничтожил собственную

Елена Львовна "Умничка девочка" - прежде всего не связалась бы с дерьмом, а уж тем более не стала бы с ним сожительствовать. Ей понадобился целый год, чтобы стать "умничкой"? В целом - это просто опус графоманства

Ольга Гусева Дура и дебил. Очень подходят друг другу. Сколько же эгоцентризма. А она сама то кто? Квартиру подарили, работает у отца. Сколько самомнения. Сама бы заработала, потом кичилась. Смешно читать. Просто родителей не выбирают. И он дурень. Дети, одним словом.