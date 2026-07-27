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Газета.ру

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Юрист Петкилев: работающие россияне в 2027 году будут отдыхать 118 дней

Юрист Петкилев: работающие россияне в 2027 году будут отдыхать 118 дней

Россияне, имеющие пятидневный график работы, в следующем году будут отдыхать более 110 дней. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости рассказал доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права Юридического института Российского университета дружбы народов (РУДН) Петр Петкилев.

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