Юрист Петкилев: работающие россияне в 2027 году будут отдыхать 118 дней

Россияне, имеющие пятидневный график работы, в следующем году будут отдыхать более 110 дней. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости рассказал доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права Юридического института Российского университета дружбы народов (РУДН) Петр Петкилев.
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