Мэрия Челябинска поставит заказчиков незаконной рекламы на автодозвон

С незаконной расклейкой объявлений в Челябинске будут бороться с помощью автодозвона. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, городские власти запускают пилотный проект по борьбе с несанкционированной рекламой: при обнаружении самовольно размещенной информации на фасадах, остановках, опорах освещения и иных элементах благоустройства, не предназначенных для этих целей, специалисты Административно-технической инспекции сфотографируют такие объявления, а затем направят снимки в службу по автоинформированию, которая подключит абонента к автодозвону.