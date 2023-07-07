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Мэрия Челябинска поставит заказчиков незаконной рекламы на автодозвон

Мэрия Челябинска поставит заказчиков незаконной рекламы на автодозвон

С незаконной расклейкой объявлений в Челябинске будут бороться с помощью автодозвона. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, городские власти запускают пилотный проект по борьбе с несанкционированной рекламой: при обнаружении самовольно размещенной информации на фасадах, остановках, опорах освещения и иных элементах благоустройства, не предназначенных для этих целей, специалисты Административно-технической инспекции сфотографируют такие объявления, а затем направят снимки в службу по автоинформированию, которая подключит абонента к автодозвону.

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