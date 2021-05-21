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Опыт по созданию центра «Авангард» в Подмосковье предложили применять по всей России

Опыт по созданию центра «Авангард» в Подмосковье предложили применять по всей России

РИАМО - 21 мая. Опыт Московской области по созданию военно-патриотического образовательного центра «Авангард» в Одинцовском городском округе Подмосковья предложено распространить на всю страну, сообщает пресс-служба Московской областной думы.

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