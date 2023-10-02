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  • cergei efremow
    Конкуренция,однако....На Камчатке медве...

New Russian Gun. Кто хочет – делает

New Russian Gun. Кто хочет – делает

Новая оружейная компания NRG (New Russian Gun) имеет обширные планы на российский рынок, о чём я беседую с её совладельцем, оружейным экспертом Дмитрием Николаевичем Островским, и с его заместителем Татьяной Сергеевой.

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