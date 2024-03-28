Песков призвал Дурова больше следить за Telegram из-за террористов

При этом представитель Кремля отметил, что в России не планируют блокировать мессенджер.<strong>Основателю Telegram Павлу Дурову следует внимательнее следить за мессенджером из-за частого его использования в террористических целях.
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