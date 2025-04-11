Эвакуированная из Суджи рассказала о газовых атаках ВСУ

Жительница города Суджа Курской области Людмила, которая была эвакуирована, сообщила временно исполняющему обязанности губернатора Курской области Александру Хинштейну о случаях отравления газом мирных жителей и обстрелов подвальных помещений со стороны украинских военных.
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