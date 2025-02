WSJ: США страдают от пошлин Трампа еще до их вступления в силу

Global Look Press/Richard B. Levine via www.imago-/www.imago-images.de Объявленные президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом торговые пошлины в отношении Канады, Мексики и Китая начали негативно сказываться на жизни американцев еще до их вступления в силу, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).