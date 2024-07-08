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Т-мобайл откроет «Нейрощит». Он блокирует мошеннические звонки

Т-мобайл откроет «Нейрощит». Он блокирует мошеннические звонки

Т-мобайл откроет для операторов технологию блокировки мошеннических звонковПриложение Т-мобайл (ранее «Тинькофф мобайл») планирует открыть доступ к своей разработке «Нейрощит» для блокировки мошеннических звонков всем операторам связи — об этом сообщил руководитель центра экосистемной защиты Т-банка Олег Замиралов на Финансовом конгрессе Банка России.

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