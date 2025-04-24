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Разрушений и пострадавших нет: силы ПВО ВС РФ за ночь сбили 87 беспилотников ВСУ над восемью регионами России

Разрушений и пострадавших нет: силы ПВО ВС РФ за ночь сбили 87 беспилотников ВСУ над восемью регионами России

После окончания пасхального перемирия российские военные возобновили массированные атаки высокоточными средствами поражения дальнего радиуса действия по четко выявленным целям на подконтрольной Киеву территории.

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