Приговорённый в 1968 году к смертной казни японец оправдан

Окружной суд японской Сидзуоки в ходе повторного слушания оправдал 88-летнего бывшего профессионального боксёра Ивао Хакамату, приговорённого в 1968 году к смертной казни по делу об убийстве четырёх человек, в том числе двоих детей.
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