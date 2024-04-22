"Виннипег" обыграл "Колорадо" в первом матче плей-офф НХЛ

На стадионе "Канада Лайф-центр" в Виннипеге состоялся первый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, который прошел с невероятным количеством заброшенных шайб - всего 13! Хозяева одержали убедительную победу над "Колорадо Эвеланш" со счетом 7:6.