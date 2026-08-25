Советник президента РФ рассказал о планах Украины напасть на Россию в марте 2022 года

Начало специальной военной операции В феврале 2022 года Россия начала специальную военную операцию (СВО), опередив запланированное вторжение Вооружённых сил Украины (ВСУ) на территорию Российской Федерации.
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