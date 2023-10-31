Собянин: В Москве отреставрировано более 2 тыс. объектов культурного наследия

Помимо экспертов в выборе победителей конкурса участвуют пользователи портала «Активный гражданин» На конкурс на лучший проект в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия «Московская реставрация» зрегистрировано более 80 заявок, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.