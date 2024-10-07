Делимся рецептом блюда, которое будет уместным и в качестве быстрого легкого ужина, и на праздничном столе.

Кулинары-экспериментаторы часто ошибочно полагают, что пробовать греческую кухню дома – дорогое удовольствие из-за сложности ингредиентов (читайте также: «Готовим дома: 5 рецептов греческих блюд и напитков»).
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