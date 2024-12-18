Что известно о ходе боев в Курской области на утро 18 декабря

По-прежнему идут тяжелые кровопролитные боестолкновения. Российские штурмовики продолжают наносить удары по силам противника в районе населенного пункта Кругленькое, а также поблизости от Русского Поречного, расширяют зону контроля северо-западнее Плёхово.
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