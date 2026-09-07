Ferrari запатентовала суперкар с двумя рулями

Фирма Ferrari подала в Ведомство США по патентам и товарным знакам заявку на необычную конструкцию автомобиля с двумя отдельными кокпитами и двумя рулевыми механизмами.
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