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Ferrari запатентовала суперкар с двумя рулями

Ferrari запатентовала суперкар с двумя рулями

Фирма Ferrari подала в Ведомство США по патентам и товарным знакам заявку на необычную конструкцию автомобиля с двумя отдельными кокпитами и двумя рулевыми механизмами.

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