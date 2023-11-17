Обжалуют ли родители пострадавших в детсаду Happy Baby детей приговор воспитателям

Родители оказалась не до конца удовлетворены приговором Мать двоих пострадавших в детсаду Happy Baby детей Юлия Пустовитенко и ее адвокат Кристина Севальдт оказались только частично удовлетворены приговором суда, который 16 ноября получили работники скандального учреждения.