Обжалуют ли родители пострадавших в детсаду Happy Baby детей приговор воспитателям

Родители оказалась не до конца удовлетворены приговором Мать двоих пострадавших в детсаду Happy Baby детей Юлия Пустовитенко и ее адвокат Кристина Севальдт оказались только частично удовлетворены приговором суда, который 16 ноября получили работники скандального учреждения.
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