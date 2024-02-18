РПЛ стала второй в Европе по некоммерческим доходам

РПЛ заработала $260 млн, уступив первенство только французской лиге.фото: vk.com/rfsruofficial--> Российская премьер-лига (РПЛ) заняла второе место среди европейских лиг по некоммерческому доходу за 2022 год, свидетельствует отчёт УЕФА.
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