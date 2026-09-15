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Те, кто отрёкся от России, объединятся вокруг неё: Переводчик Ванги открыл её удивительное пророчество на 2027-й год

Те, кто отрёкся от России, объединятся вокруг неё: Переводчик Ванги открыл её удивительное пророчество на 2027-й год

Переводчик знаменитой болгарской провидицы Ванги Сергей Косторной открыл журналистам удивительное пророчество, которое она якобы сделала на 2027-й год.

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