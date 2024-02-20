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Женщина, наркотики и поддельный паспорт Украины. Дело убитого в Испании летчика Кузьминова обрастает подробностями

Женщина, наркотики и поддельный паспорт Украины. Дело убитого в Испании летчика Кузьминова обрастает подробностями

У убитого в Испании летчика из России Кузьминова нашли фальшивый паспорт Украины У российского летчика-перебежчика Максима Кузьминова, застреленного в испанском городе Вильяхойоса в Аликанте, нашли поддельный паспорт.

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Игорь Петров
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